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В Севастополе провели второй общегородской субботник

В Севастополе провели второй общегородской субботник

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 9:57 29.04.2024

Вечером 27 апреля в Севастополе прошёл второй общегородской субботник. По традиции на уборку вышли сотрудники правительства, а также неравнодушные горожане. Порядок наводили на 25 территориях, которые участвуют в голосовании по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В уборке зелёной зоны на улице Хрусталёва, 121 участвовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Участок между садиком и жилым массивом раньше был сильно замусорен, здесь стояли заброшенные гаражи. Сейчас всё демонтировано, территория освобождена, и сегодня мы решили убрать здесь мусор и сухие ветки, чтобы после того, как закончится голосование, можно было приступить к благоустройству, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города.

На сегодня за территорию проголосовали уже более 4000 человек. В рамках благоустройства здесь появится небольшой сквер – с дорожками, скамейками, освещением и зелёными насаждениями.

Думаю, что всем людям, которые живут в близлежащих многоквартирных домах, и всем, кто приводит детей в сад и школу, будет приятно здесь провести время. Я сегодня около входа на территорию садика высадил клён – в счёт будущего благоустройства этой территории. Когда уже здесь будут идти полноценные работы, пригласим сажать деревья всех желающих, – отмечает Михаил Развожаев.

В Севастополе провели второй общегородской субботник В Севастополе провели второй общегородской субботник В Севастополе провели второй общегородской субботник В Севастополе провели второй общегородской субботник

Напомним, на прошлой неделе субботники прошли на 33 локациях. Сотрудники правительства и жители города привели в порядок зеленые зоны, территории у памятников и обелисков, а также воинские захоронения.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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