В Севастополе работает кадетский корпус Следственного комитета РФ им. В. И. Истомина

Новый учебный год Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ им. В. И. Истомина встретил в статусе самостоятельного образовательного учреждения. Ранее он работал как филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ.

Горжусь тем, что наши юные севастопольцы так серьезно подходят к выбору профессии. Уверен, ваши преподаватели вас многому уже научили и продолжат учить. Нет сомнений, что вы станете хорошими специалистами, будете достойно служить в органах Следственного комитета России и вырастете патриотами своего Отечества, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города Михаила Развожаева.

Александр Бастрыкин в своем приветственном слове подчеркнул значимость открытия нового кадетского корпуса для учеников.

Вы начинаете учиться не в филиале, а в полноценном кадетском корпусе Следственного комитета России. На вас форма военных моряков — это большая ответственность и великая память. Этой формой надо гордиться, ей надо соответствовать. Желаю вам успешной учебы, а дальше у вас только два пути — либо флот, либо Следственный комитет. Будьте этой чести достойны, — подчеркнул председатель Следственного комитета.

Решение назвать корпус именем контр-адмирала Владимира Истомина было единогласным, рассказала руководитель учебно-методического отдела кадетского корпуса Татьяна Ульянова.

С 10 класса наши ребята изучали биографию адмирала Истомина как одну из новых дисциплин. Также, кроме общеобразовательных дисциплин, кадеты изучают введение в профессию следователя, основы государственной службы в Следственном комитете РФ. Это ранняя профориентация, поэтому набираем ребят с 8 класса, когда уже есть осознанность, мотивация и желание, — говорит Татьяна Ульянова.



Всего в Севастопольском кадетском корпусе проходит обучение 139 кадетов. В учебном заведении открыто шесть классов: один 8-й, два 9-х, один 10-й и два 11-х.

Напомним, Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации был создан в 2020 году. Для обучения было набрано 96 мальчиков и девочек. В августе 2021 г. филиал стал самостоятельным образовательным учреждением – Севастопольским кадетским корпусом Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина. В 2022 году планируется открыть новое здание кадетского корпуса, рассчитанное на численность учеников до 200 человек.