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В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала»

В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:10 04.03.2020

Новый расчетно-кассовый центр «Водоканала» в Севастополе начал работу на улице, 39-А.  Здесь граждане могут производить оплату услуг без комиссии. Кроме того, операторы оказывают информационно-консультационные услуги абонентам, заключают договоры, делают сверки начислений.

Основная цель таких центров – это качественное предоставление услуг, в том числе в части расчета и приема платежей, консультирования потребителей. На сегодняшний день на базе «Водоканала» открыто семь расчетных центров. Если у человека возникают вопросы в части предоставления услуг по перерасчету, он может здесь получить консультацию специалиста и тут же оплатить свои счета. При открытии центров мы в первую очередь обращаем внимание на место расположения и доступность для маломобильных граждан и организацию работы кол-центр, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Помимо пяти касс в центре находятся рабочие места пяти операторов, которые оказывают информационно-консультационные услуги абонентам, заключают договора, делают сверки начислений.

Часы работы расчетно-кассового центра: с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 без перерыва, в субботу с 8:00 до 17:00.

В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала» В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала» В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала»

Напомним, что еще шесть расчетных участков ГУПС «Водоканал» находятся по адресам:

  • ул. Вакуленчука, д. 9
  • пр. Ген. Острякова, д. 136
  • ул. Новикова, д. 4 (Балаклава)
  • ул. Н. Краевой, д. 5А (Северная)
  • ул. Рыбаков, д. 7
  • ул. Казачья, д.64/4

В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала»

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