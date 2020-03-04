В Севастополе работает новый расчетно-кассовый центр «Водоканала»

Новый расчетно-кассовый центр «Водоканала» в Севастополе начал работу на улице, 39-А. Здесь граждане могут производить оплату услуг без комиссии. Кроме того, операторы оказывают информационно-консультационные услуги абонентам, заключают договоры, делают сверки начислений.

Основная цель таких центров – это качественное предоставление услуг, в том числе в части расчета и приема платежей, консультирования потребителей. На сегодняшний день на базе «Водоканала» открыто семь расчетных центров. Если у человека возникают вопросы в части предоставления услуг по перерасчету, он может здесь получить консультацию специалиста и тут же оплатить свои счета. При открытии центров мы в первую очередь обращаем внимание на место расположения и доступность для маломобильных граждан и организацию работы кол-центр, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Помимо пяти касс в центре находятся рабочие места пяти операторов, которые оказывают информационно-консультационные услуги абонентам, заключают договора, делают сверки начислений.

Часы работы расчетно-кассового центра: с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 без перерыва, в субботу с 8:00 до 17:00.

Напомним, что еще шесть расчетных участков ГУПС «Водоканал» находятся по адресам: