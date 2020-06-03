В Севастополе работает страусиная ферма

В Севастополе страусиная ферма создана в Терновке. В 2019 году руководитель крестьянского хозяйства Дмитрий Слуцкер получил грант в размере 1,48 млн рублей на закупку 27 взрослых страусов и молодняка.

В апреле 2020 года был построен вольер, а в начале мая завезены страусы. Это премьер эффективного использования средств грантовой поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства Александра Лобова.

По словам владельца фермы Дмитрия Слуцкера, без поддержки Правительства Севастополя проект страусиной фермы не был бы реализован. При этом первые доходы от страусиной фермы крестьянское хозяйство планирует получить только через полтора года.

Основная часть средств была затрачена на закупку страусов. За наши деньги была дополнительно закуплена птица – всего 33 страуса, обустроены загоны и навесы. Мы сейчас планируем заняться выращиванием молодняка. Для яиц предусмотрен инкубатор. Примерно через полтора года, когда птенцы наберут вес около 100 килограмм, можно будет заготавливать мясо, — рассказал фермер.

Также фермерское хозяйство планирует зарабатывать на продаже страусиных яиц.

В 2020 году на поддержку молодых фермеров в бюджете Севастополя предусмотрено 14 млн рублей — 10 млн рублей по направлению растениеводство, и 4 млн рублей – животноводство. В грантах могут принять участие фермеры, которые ведут свою деятельность не более двух лет. «Для контроля целевого использования средств гранта создана мониторинговая комиссия, которая осуществляет выезды на места и оценивает насколько эффективно потрачены деньги», — подчеркнул Александр Лобов.

Напомним, гранты начинающим фермерам города Севастополя на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства в городе Севастополе с 2015 года. Сумма гранта с 2020 года возросла, и теперь составляет 2 млн рублей.

Прием документов будет осуществляться по 27 июля 2020 года включительно по адресу:

г. Севастополь, г. Балаклава, улица Новикова,14.

Телефоны для справок: 63-01-18.

С подробной информацией и нормативными документами о порядке предоставления грантов можно ознакомиться на сайте Департамента — здесь .

фото: пресс-служба Правительства Севастополя