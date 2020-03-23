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В Севастополе расчетные центры, кассы, МФЦ, Центр «Мой бизнес» работают в спецрежиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе расчетные центры, кассы, МФЦ, Центр «Мой бизнес» работают в спецрежиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 23.03.2020

Расчетные центры, кассы, МФЦ, Центр «Мой бизнес» переходят на ограниченный режим работы в связи с мерами противодействия распространения коронавируса.

Мы провели совещание со всеми ресурсно-снабжающими организациями по поводу работы расчетных центров, касс – мест достаточно большого скопления людей. Все расчетные центры наших подведомственных организаций – Севэнергосбыт, Севгаз, Водоканал, переведены в режим ограниченный  работы. Работают только как кассы. Консультации, перерасчеты пока производить не будем. Просим горожан отнестись к этому с пониманием, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя Губернатора города Владимира Базарова.

Жители могут воспользоваться онлайн-кабинетами и интернет-банкингом для оплаты квитанций.

Консультации горожанам необходимо предоставлять по телефону и через электронные площадки, — поручил врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев поручил также проработать вопрос обслуживания в кассах пенсионеров, которые не пользуются современными электронными системами.

Понятно, что пенсионерам неудобно оплачивать через онлайн-кабинеты. Необходимо вместе с социальной защитой настроить этот механизм, чтобы чуть ли не на дому проводить эти мероприятия. Если в этом месяце от пенсионеров не будет оплаты, надо сделать так, чтобы пеня не начислялась,– заявил Михаил Развожаев.

Все МФЦ Севастополя переходят на работы по предварительной записи, а также призывают жителей заказывать и получать услуги через портал Госуслуги.

Центр «Мой бизнес» также сейчас будет переходить на дистанционную работу. Речь идет о всех наших семинарах и тренингах, консультациях. Прием будет вестись по предварительной записи, – отметила вице-Губернатор Севастополя Мария Литовко. 

В Правительстве Севастополя также отмечают: рассматривается возможность отсрочки по налогам для бизнеса.

В Севастополе расчетные центры, кассы, МФЦ, Центр «Мой бизнес» работают в спецрежиме

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