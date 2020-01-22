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В Севастополе расширен перечень услуг Регионального портала Госуслуги

В Севастополе расширен перечень услуг Регионального портала Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:16 22.01.2020

Предоставление государственных услуг по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности города Севастополя в связи с чем, 20 января 2020 года на региональном портале gosuslugi92.ru реализована возможность получения государственных услуг Департамента архитектуры и градостроительства в электронном виде:

  1. Государственная услуга «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».
  2. Государственная услуга «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».
  3. Государственная услуга «Выдача решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
  4. Государственная услуга «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
  5. Государственная услуга «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».

Данные государственные услуги предоставляются физическим лицам бесплатно, — подчёркивают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе расширен перечень услуг Регионального портала Госуслуги

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