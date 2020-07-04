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В Севастополе расширили список врачей, которым положены стимулирующие выплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:06 04.07.2020

Соответствующее поручение врио Губернатора Михаила Развожаева было дано Департаменту здравоохранения. Решение о выплатах принято на заседании Правительства Севастополя.

Речь идет о выплатах стимулирующего характера из регионального бюджета Севастополя сотрудникам лаборатории кожно-венерологического диспансера. Это пять врачей, 21 средний медицинский персонал и четыре человека – младший медицинский персонал. У нас с июня лаборатория перешла на усиленный режим работы по тестированию на COVID. Если ранее они выполняли порядка 70 исследований в день, то сегодня – более тысячи исследований, — цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

Размер выплат:

  • врачи — 22 тыс. рублей,
  • средний медицинский персонал – 11 тыс. рублей,
  • младший медперсонал – 5,5 тыс. рублей.

Сергей Шеховцов отметил, что в ближайшее время планируется вывести лабораторию на полную мощность – до 2 тыс. тестов в сутки.

В настоящее время в Севастополе регулярно тестируют на COVID медработников, сотрудников социальной сферы, полицейских и другие группы работников, которые контактируют с большим количеством людей.

В Севастополе расширили список врачей, которым положены стимулирующие выплаты

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