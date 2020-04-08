В Севастополе расширят перечень отраслей экономики, которым будет оказана помощь

В Правительстве Севастополя отмечают: с начала пандемии коронавируса разработали и реализуют несколько видов поддержки малому и среднему бизнесу. Это:

отсрочка по арендным платежам госимущества с марта по июнь, с возможностью подачи заявления на такую отсрочку до 30 июня;

снижение процентной ставки по микрозаймам в Фонде микрофинансирования – с 6% до 3%;

снижение налоговых ставок по упрощенной системе;

по системе доходы — с 4% снизили до 1%, по системе доходы минус расходы – с 10% до 5%.

Эти меры поддержки касаются наиболее пострадавших из-за ограничительных мер отраслей.

Также предусмотрена реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозайма на 3-10 месяцев. С 27 марта сниженапроцентная ставка по новым микрозаймам – до 1/2 ставки Центробанка РФ. (ставка ЦБ сейчас 6%). И поручительств, предоставляемых гарантийным фондом до 0,75% для субъектов малого и среднего предпринимательства, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Между тем, на федеральном уровне практически в ежедневном режиме разрабатываются новые виды помощи МСП. Предприниматели скоро получат беспроцентные кредиты на оплату труда сотрудников. Кредит будет выдаваться на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту в первые 6 месяцев составит 0%. После этого, ставка повысится до 4% годовых.

Также Правительство РФ ограничило проведение проверок малого и среднего бизнеса в текущем году. Опубликовано постанволение об автоматическом продлении ряда разрешительных документов

Выданные разрешения на строительство продлены на год.

Подписан Федеральный закон, предусматривающий отсрочку до шести месяцев по выплате потребительских кредитов и ипотеке (тело и процентная ставка) как для индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Получить отсрочку смогут те, у кого доход за прошлый месяц снизился более чем на 30 %, по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Для этого достаточно будет позвонить в банк и подать заявление по телефону.

Наиболее финансово пострадали жители города, которые ранее были неофициально трудоустроены, а сейчас лишись заработка.

Врио Губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым поручено проработать меры поддержки предпринимателям, в котором одна из мер посвящена поддержке занятости. Скоро будут разработаны меры, которые в том числе и финансовым стимулированием помогут выводить из тенивого бизнеса работников региона, – отметила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Также Департамент труда и социальной защиты населения разрабатывает порядок, который упростит постановку на учет в Центр занятости. Эта мера прорабатывается на федеральном и региональном уровне.

Как ранее отмечалось врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал граждан, которые работали в теневой экономике и столкнулись со сложностями обращаться на телефон единой горячей линии в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07 и на горячую телефонную линия волонтерского штаба «Мы вместе»: +7(8692) 227-227 — здесь.