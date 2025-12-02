Прямо сейчас:
В Севастополе растут вклады и кредиты

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:05 02.12.2025

На 1 ноября 2025 года накопления жителей Севастополя в банках составили более 100 млрд рублей. Это на 23,7 млрд рублей (или на 31%) больше, чем год назад.

На отчетную дату объем кредитных обязательств севастопольцев перед банками приблизился к 66 млрд рублей. За год данный показатель вырос на 28,5%.

Ипотечные кредиты составили около 39 млрд рублей, прибавив за год 32%.

Портфель потребительских кредитов жителей региона на начало ноября в годовом выражении вырос более чем на 24%, превысив 27 млрд рублей.

Кредитование для севастопольцев стало доступнее. Крупные федеральные банки стремятся занять свою нишу в регионе, поддерживая интерес клиентов в том числе за счет специальных акций. Отмечается также и большой спрос горожан на кредитные карты с беспроцентным периодом. Похожая ситуация и с динамикой по вкладам — для привлечения клиентов крупные банки меняют условия конкретных депозитных программ, — прокомментировал и.о. управляющего Отделением Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

