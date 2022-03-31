В Севастополе разбираются с поставками в город лекарственных препаратов

В Севастополе обсудили ситуацию с поставкой лекарственных препаратов. По поручению главы города Михаила Развожаева заместитель губернатора Александр Кулагин провел совещание с участием представителей Федеральной антимонопольной службы, департамента здравоохранения, а также руководителей коммерческих аптек города.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с доступностью медикаментов. На примере препаратов для пациентов с заболеваниями щитовидной железы специалисты рассмотрели причины сбоев в поставках в розничную аптечную сеть, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для предотвращения негативных ситуаций с поставками лекарств в частные аптеки выработан механизм их взаимодействия с органами государственной власти.

В случае возникновения угрозы дефицита аптеки будут заблаговременно уведомлять о таких угрозах. Совместно будем выходить на производителей и оптовиков для обеспечения необходимого запаса лекарств в аптечной сети Севастополя, — отметил Александр Кулагин.

Он также предложил аптечным сетям рассмотреть возможность заключения меморандума об ограничении торговой надбавки на отдельные лекарственные препараты из списка жизненно необходимых. Через неделю этот вопрос будет обсуждаться снова.

Если говорить о ситуации в государственных аптеках, в Севастополе контрактные закупки льготных жизненно необходимых препаратов, заявили в Правительстве, идут в плановом порядке. Поставки осуществляются в соответствии с заявками медицинских организаций на 2022 год и контрактами, заключенными в ноябре-декабре 2021 года и в январе 2022 года.

В государственной аптечной сети сейчас более 10 наименований инсулина — он есть в достаточном количестве. Если какого-то инсулина на данный момент времени нет в наличии по объективным причинам, можно обратиться к врачу за аналоговой заменой или за корректировкой схемы лечения. На территории России инсулин производится в достаточном объеме, — говорит вице-губернатор.

В целом в Российской Федерации ситуация на рынке лекарств стабильная, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в своем выступлении в рамках проекта «Народный вопрос» Общероссийского народного фронта.

Он отметил, что ни одна из зарубежных компаний не сообщила о решении свернуть поставки лекарств. Кроме того, у Минздрава России нет технологических препятствий для того, чтобы оперативно компенсировать нехватку медикаментов, если она возникнет. Значимых проблем с трансграничным перемещением лекарств на сегодняшний день также нет. Работают механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного изделия и лекарства, а также механизмы быстрой регистрации потенциально дефицитных медицинских продуктов.

Напомним, актуальная и достоверная информация о ситуации на рынке лекарств, а также в других сферах ежедневно появляется на сайте объясняем.рф. Задать вопрос о наличии медикаментов или поставках препаратов можно и в специальный чат-бот. Ответ поступит от профильной организации – вся информация является официальной и проверенной.

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