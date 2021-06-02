В Севастополе разыскивают вандалов, разрисовавших памятник «Матрос и Солдат»

Ведется предварительное расследование по уголовному делу о повреждении объекта культурного наследия — памятника «Матрос и Солдат» на мысе Хрустальный. Белой и розовой краской на памятнике нанесены изображения и надписи, в том числе неприличного содержания.
Своими действиями неустановленное лицо умышленно нарушило общественный порядок и причинило вред имуществу города Севастополя, путем осквернения указанного монумента, — цитирует «Севастопольская газета» сообщение пресс-службы прокуратуры города.
По данному факту отделом дознания ОМВД по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «повреждение объектов культурного наследия».
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..