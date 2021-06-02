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В Севастополе разыскивают вандалов, разрисовавших памятник "Матрос и Солдат"
фото: Евгения Щербакова (Севастопольская газета)

В Севастополе разыскивают вандалов, разрисовавших памятник «Матрос и Солдат»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:48 02.06.2021

Ведется предварительное расследование по уголовному делу о повреждении объекта культурного наследия — памятника «Матрос и Солдат» на мысе Хрустальный. Белой и розовой краской на памятнике нанесены изображения и надписи, в том числе неприличного содержания.

Своими действиями неустановленное лицо умышленно нарушило общественный порядок и причинило вред имуществу города Севастополя, путем осквернения указанного монумента, — цитирует «Севастопольская газета» сообщение пресс-службы прокуратуры города.

По данному факту отделом дознания ОМВД по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «повреждение объектов культурного наследия».

В Севастополе разыскивают вандалов, разрисовавших памятник "Матрос и Солдат"

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