В Севастополе разыскивают водителя совершившего наезд на пешехода. Свидетели есть?

В ГИБДД Севастополя отмечают: 4 декабря примерно в 7.50 ч. на улице Колобова в районе дома №34/1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле красного цвета, предположительно ВАЗ, совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу. С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28.