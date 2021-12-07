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Внимание, розыск свидетелей ДТП

В Севастополе разыскивают водителя совершившего наезд на пешехода. Свидетели есть?

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Севастополе 19:21 07.12.2021

В ГИБДД Севастополя отмечают: 4 декабря примерно в 7.50 ч. на улице Колобова в районе дома №34/1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле красного цвета, предположительно ВАЗ, совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу. С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28.

В Севастополе разыскивают водителя совершившего наезд на пешехода. Свидетели есть?

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