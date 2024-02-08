В Севастополе ремонтируют дороги: что происходит сейчас в посёлке Сахарная Головка

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в посёлке Сахарная Головка идёт укладка верхнего слоя асфальтобетона на улице Удотова. Протяжённость участка ремонта – 0,56 км.

Подрядчик уже выполнил работы по ликвидации просадок, установке бортовых камней. Также устроил выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и приступил к укладке верхнего слоя. На участке работает 17 единиц техники и 15 дорожных рабочих. По контракту работы должны быть завершены к 20 ноября 2024 года, но подрядная организация опережает график работ и планирует завершить объект досрочно, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Сейчас ведутся работы по ремонту дорог на улицах Киселева, Новой, Ореховой, Жени Грунской, Олега Кошевого, Подгорной, Макарова, Коцюбы, Волжской, Драчука, Малярной, Рейдовой, Макаренко, Хабаровской, Коробкова, Челябинской, Цыганкова, Петровского, Космонавта Волкова, Максимова дача – хутор Лукомский, Орловка – Полюшко, Ангарская – Яблочкова, Коробкова – Пархоменко, Глазкова – Соколова, переулке Форосском, проезде Фрегатном.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя