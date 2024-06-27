В Севастополе ремонтируют дороги: на улице Овощной, в частности

В текущем году производится ремонт ещё одной дороги в посёлке Сахарная Головка. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок дороги протяжённостью 0,51 км находится в этом посёлке.

Подрядная организация выполнила восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, устроила новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе работ будет произведено укрепление обочин.

Дорога в посёлке Сахарная Головка находилась в неудовлетворительном состоянии и требовала ремонта. Жители каждый день пользуются этой автодорогой, так как здесь находится большое количество жилых домов. Благодаря выполненным работам условия для передвижения жителей посёлка стали комфортнее, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя