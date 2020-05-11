В Севастополе режим «самоизоляции» продлили до 17 мая (включительно)

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что режим «самоизоляции» горожан продлён до конца текущей недели. Об этом он сообщил сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей недели, до предстоящего воскресенья включительно, – заявил он.

За это время штаб должен будет проанализировать показатели, разработанные Роспотребнадзором для регионов, чтобы они могли принимать решения на местах по поводу введения ограничительных мер.

Мы поэтапный выход из карантина начали на прошлой неделе, дав возможность работать предприятиям сферы услуг, – напомнил Развожаев.