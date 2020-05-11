Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе режим «самоизоляции» продлили до 17 мая (включительно)

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе режим «самоизоляции» продлили до 17 мая (включительно)

В Севастополе режим «самоизоляции» продлили до 17 мая (включительно)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:38 11.05.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что режим «самоизоляции» горожан продлён до конца текущей недели. Об этом он сообщил сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Режим полной самоизоляции я предлагаю штабу продлить до конца текущей недели, до предстоящего воскресенья включительно, – заявил он.

За это время штаб должен будет проанализировать показатели, разработанные Роспотребнадзором для регионов, чтобы они могли принимать решения на местах по поводу введения ограничительных мер.

Мы поэтапный выход из карантина начали на прошлой неделе, дав возможность работать предприятиям сферы услуг, – напомнил Развожаев.

В Севастополе режим «самоизоляции» продлили до 17 мая (включительно)

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.