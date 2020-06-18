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В Севастополе с начала года в 7 раз выросло количество безналичных платежей 

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:48 18.06.2020

В первом квартале текущего года в Севастополе с помощью банковских карт было совершено 10,5 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 7,4 млрд рублей. Количество безналичных платежей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось в 7 раз, объем – почти в 6 раз.

На 1 апреля текущего года в Севастополе было установлено больше 8 тысяч банкоматов и электронных терминалов. Это почти на треть превышает аналогичный показатель прошлого года. На тысячу жителей приходится свыше 20 устройств платежной инфраструктуры, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

Одновременно с этим количество платежных карт к аналогичной дате прошлого года увеличилось на 32,4%. В городе федерального значения Севастополе по данным на 1 апреля 2020 года выдано больше 600 тыс. карт.

Рост безналичной инфраструктуры обусловлен в первую очередь результативностью мероприятий по финансовой доступности, реализуемых совместно Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации, Правительством Севастополя и банковским сектором региона. Одной из приоритетных задач для нас сейчас является повышение доступности платежной инфраструктуры для населения и её дальнейшее развитие, – отметил управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

В Севастополе с начала года в 7 раз выросло количество безналичных платежей 

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