В Севастополе с суммами штрафов за нарушение режима «самоизоляции» какая-то чехарда

В Севастополе районные суды продолжают выносить решения о штрафах гражданам за нарушения режима «самоизоляции». Почему-то даже первичные нарушения (вышел подышать к морю, шел к банкомату без паспорта, оказался в центре города) не заканчиваются «предупреждениям». Суммы штрафов варьируются от 1 до 5 тысяч рублей.

Так, Гагаринский районный суд Севастополя сегодня привлек к ответственности 10 жителей города, которые нарушили режим самоизоляции.

23 апреля Гагаринским районным судом привлечены к ответственности 10 севастопольцев, нарушившие режим самоизоляции, что подпадает под часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации), – сообщает пресс-служба суда.

Пять нарушителей получили штрафы в размере 1 тыс. рублей, четверо – 2 тыс. рублей. Один горожанин был оштрафован на 5 тыс. рублей.

В чем «Разброс тарифов»? Вряд ли это действительно нарушители режима «обязательной изоляции» — приезжие, или севастопольцы, вернувшиеся из-за границы и нарушившие 14-дневный «карантин». И штрафы были бы поболе, и об их помещении в обсерваторы сообщали обязательно. Тогда в чем разница в штрафах? Что сыграет роковую роль, какая строка в протоколе? Курил, держал в руках бутылку пива, был в километре от дома, вместо положенных 100 метров, сходил на море? Пора бы издать «методички». И потенциальным нарушителям (а к ним относится подавляющее большинство россиян, чего уж там) было бы спокойнее.