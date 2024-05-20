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В Севастополе сдача ОГЭ и ЕГЭ в этом году будет добровольной
фото: pikist.com

В Севастополе сдача ОГЭ и ЕГЭ в этом году будет добровольной

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:52 20.05.2024

Завтра во всех школах города начинается государственная итоговая аттестация: на 21 мая назначены первые экзамены у девятиклассников, на 23 мая — у одиннадцатиклассников. На аппаратном совещании Правительства Севастополя обсудили выбор школьниками формы государственной итоговой аттестации в этом году.

Вы видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей.  Поэтому я обратился к Министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал. Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

ЕГЭ и ОГЭ в любом случае пройдёт для тех детей, которым результаты итоговой аттестации всё же нужны для поступления в вузы. Экзамены будут проводиться со всеми мерами предосторожности.

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Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением. По всем возникающим вопросам также можно обратиться к руководству школ или в департамент образования и науки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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