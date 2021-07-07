В Севастополе — сезон сбора ягод и фруктов

Сельхозпредприятия Севастополя в этом году собрали уже более 146 тонн клубники — сезон этой ягоды подходит к концу. В прошлом году урожай за все время сбора составил 68 тонн. В разгаре работа в садах черешни. Аграрии собрали уже 73 тонны — это примерно третья часть планируемого на 2021 год урожая.

С июля предприятия начали сбор персика — уже собрано более двух тонн. Несмотря на дождливое лето и последствия весенних заморозков, аграрии планируют собрать урожай персика более чем 200 тонн, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Впереди — сезон сбора винограда. В планах аграриев на 2021 год — собрать 20 тыс. тонн этой культуры — главной для Севастополя. Для сравнения, в 2020-м было собрано 16,5 тыс. тонн.

Лидер по сбору винограда в Севастополе — агропредприятие «Качинский+». В 2020 году фирма собрала 6,2 тыс. тонн, в планах на 2021-й — 9 тыс. тонн. На втором месте — агрофирма «Золотая Балка». Сельхозпредприятием в прошлом году собрано 4,8 тыс. тонн винограда, в этом году планируется собрать 5 тыс. тонн. Замыкает тройку передовиков «Артвин» с показателями в 2,7 и 3 тыс. тонн соответственно.

По плодовым культурам на первом месте также «Качинский+» — в 2020 году предприятием собрано более 230 тонн, в 2021 году планируется собрать не меньше. Однако в этом году лидерство может перехватить «Артвин», который планирует собрать более 300 тонн плодовых.

В нашем регионе относительно небольшая площадь сельхозугодий — около 10% от общей площади земель Севастополя. При этом урожайность культур на достойном уровне. Большая часть ягод и фруктов реализуется в Севастополе, но мы стремимся к тому, чтобы снижать цены на местную продукцию и увеличивать ее объемы, — говорит Михаил Развожаев.

Еще одна задача, по словам губернатора, — обеспечить круглогодичную доступность ягод и фруктов по ценам, близким к сезонным. Сделать это позволит открытие Оптово-распределительного центра, проектирование которого ведется сегодня инвесторами.