 В Севастополе скончался пожилой мужчина с диагностированным коронавирусом

Десятая смерть от «ковида» в регионе.

По состоянию на утро 5 августа в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. Двух человек выписали после выздоровления. Но есть и плохая нвость.

Умер 78-летний мужчина. Диагноз был подтверждён при жизни. Течение болезни осложнилось тяжёлой двусторонней пневмонией и отёком лёгких. Осложнения привели к летальному исходу, — сообщили в городском правительстве.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 356 человек. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровели 295 человек, 10 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 169 человек, в городской больнице № 9 – 121. Под наблюдением по месту жительства – 301 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».