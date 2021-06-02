В Севастополе снесут несколько самовольных построек

Правительство Севастополя поддержало проекты постановлений о сносе самовольных конструкций. Документ подготовили в городской комиссии по пресечению самовольного строительства, созданной на базе департамента городского хозяйства.

В частности, принято решение демонтировать заборы по следующим адресам: в районе домов № 7, 11 и 13 по Фиолентовскому шоссе, по ул. Военных строителей, у дома № 28 по ул. Богданова, возле дома № 22б по улице Сергея Лазо. Директор департамента городского хозяйства отметил, что жителям города, которые установили заборы за пределами своих участков, будет выписано предписание. В течение трех месяцев они должны будут сами демонтировать конструкции, в противном случае это сделает департамент с последующим взысканием затрат на демонтаж через суд. На незаконные постройки в районе домов по улице Богданова, 28, а также Прутовцев, 26 — 26/1 неоднократно поступали жалобы от жителей. По одному из адресов расположены сараи, в которых скапливается мусор, по другому — незаконные гаражи, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.