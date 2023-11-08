В Севастополе снизилось количество поддельных банкнот. И значительно

За 9 месяцев 2023 года в банковском секторе региона выявлено 14 фальшивых банкнот, все — пятитысячного номинала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подделок снизилось более чем в 3 раза. Кроме того, за три квартала этого года в регионе выявлена одна фальшивая купюра номиналом 100 долларов США.

Динамика сокращения числа поддельных купюр очевидна, однако, несмотря на это, мы рекомендуем севастопольцам по-прежнему внимательно относиться к наличным деньгам и обязательно проверять их подлинность как минимум по трем признакам — на ощупь, на просвет и меняя угол зрения. И помните, что делать это стоит до того, как купюра попадет в кошелек, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.

Сориентироваться в защитных элементах и способах их проверки поможет бесплатное приложение «Банкноты Банка России». С полным перечнем признаков подлинности всех российских денег можно познакомиться на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

источник: пресс-служба отделения Севастополь Южного ГУ Банка России