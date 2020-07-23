Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе снова делают процедуру ЭКО

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе снова делают процедуру ЭКО
фото: pxhere.com

В Севастополе снова делают процедуру ЭКО

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:50 23.07.2020

Пациенток севастопольских женских консультаций с диагнозом бесплодие снова направляют на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Ранее проведение процедуры было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Почти всем женщинам, которые получили направление до апреля 2020 года, уже провели ЭКО. Сейчас направления снова выдаются пациенткам, которые нуждаются в процедуре.

Если пациентка в течение года не может забеременеть, ей необходимо обратиться в женскую консультацию, чтобы разобраться, в чем причина. Если можно пациентку вылечить, гинеколог направляет на лечение. Но если в течение 6 месяцев лечения женщина всё же не может забеременеть самостоятельно, у неё есть возможность сделать процедуру ЭКО, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения Севастополя по акушерству и гинекологии Елену Леванович. 

В данный момент выдано 95 направлений на ЭКО, всем пациенткам проведут процедуру до конца текущего года.

Напомним, экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. В Севастополе есть возможность провести процедуру по полису ОМС. Подробнее — здесь.

В Севастополе снова делают процедуру ЭКО

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.