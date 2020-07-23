В Севастополе снова делают процедуру ЭКО

Пациенток севастопольских женских консультаций с диагнозом бесплодие снова направляют на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Ранее проведение процедуры было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Почти всем женщинам, которые получили направление до апреля 2020 года, уже провели ЭКО. Сейчас направления снова выдаются пациенткам, которые нуждаются в процедуре.

Если пациентка в течение года не может забеременеть, ей необходимо обратиться в женскую консультацию, чтобы разобраться, в чем причина. Если можно пациентку вылечить, гинеколог направляет на лечение. Но если в течение 6 месяцев лечения женщина всё же не может забеременеть самостоятельно, у неё есть возможность сделать процедуру ЭКО, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения Севастополя по акушерству и гинекологии Елену Леванович.

В данный момент выдано 95 направлений на ЭКО, всем пациенткам проведут процедуру до конца текущего года.

Напомним, экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. В Севастополе есть возможность провести процедуру по полису ОМС. Подробнее — здесь .