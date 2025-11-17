Прямо сейчас:
В Севастополе собран урожай плодово-ягодных культур
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 15:16 17.11.2025

В 2025 году сельхозпроизводители Севастополя собрали более 1200 тонн семечковых и косточковых культур с площади 230 га, а также порядка 47 тонн ягод.

В этом году на закладку и уход за многолетними насаждениями из федерального и регионального бюджетов выделено 13,5 млн рублей — это в 14 раз больше, чем в 2024 году, когда было выделено всего 960 тысяч рублей. Из них 4 предприятия уже получили 10,5 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

Средства направлены на проведение уходных работ за персиком и малиной, а также на закладку новых садов.

В 2025 году заложено 10 гектаров персиков и сливы. За счет выделенных средств проведены агротехнические мероприятия на многолетних насаждениях и заложены новые сады в селе Верхнесадовое.

Напомним, системная поддержка садоводства в Севастополе ведётся с 2016 года. За это время восемь сельхозпредприятий получили около 126 млн рублей на закладку яблоневых, персиковых, сливовых и орехоплодных садов, а также на уход за существующими насаждениями.

В рамках государственной программы в регионе уже создано почти 250 гектаров новых садов, большинство из которых — при активном участии государства.

Общая площадь садов в Севастополе в текущем году достигла 380 га.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

