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В Севастополе состоится фестиваль мороженого. Когда едим вкусняшку?
фото: StockSnap (pixabay.com)

В Севастополе состоится фестиваль мороженого. Когда едим вкусняшку?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:46 08.06.2021

Фестиваль главного летнего лакомства развернется в Севастополе с 12 по 14 июня 2021 года. Производители представят на суд жителей и гостей Севастополя лучшие сорта мороженого.

Гости фестиваля продегустируют авторское мороженое по итальянской технологии, поучаствуют в мастер-классах и поиграют с аниматорами, героями известных мультфильмов. Юные посетители праздника могут рассчитывать на приятные подарки от организатора события — Управляющей компании оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя. Мегавкусно будет на смотровой площадке Приморского бульвара — между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским морским аквариумом. Фестиваль приурочен к Всемирному дню мороженого и состоится в череде праздничных событий в честь Дня России и Дня города Севастополя, — сообщили организаторы.

Какими вкусами удивят мастера мороженого? Сколько килограммов лакомства съедят гости праздника за 3 дня? Узнаем в эти выходные.

В Севастополе состоится фестиваль мороженого. Когда едим вкусняшку?

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