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В Севастополе состоится Крестный ход в память Исхода Русской армии из в 1920 году
иллюстрация: пресс-служба Севастопольского благочиния

В Севастополе состоится Крестный ход в память Исхода Русской армии из Крыма в 1920 году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:40 16.11.2023

19 ноября, в воскресенье, состоится традиционный Крестный ход и богослужение в память событий осени 1920 года, связанных с исходом Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма.

Начало крестного хода в 11:30, от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов – на Графскую пристань, где будет отслужена заупокойная лития.

В Крестном ходе примут участие духовенство всех храмов Севастопольского благочиния, севастопольцы и гости города, которым небезразличны события 1920 года.

СПРАВКА: В ноябре 1920 года из Севастополя отправились последние корабли и суда, на которых Белая армия Петра Врангеля ушла на чужбину. Родину покинули более 145 тысяч человек, среди которых было более 30 тысяч человек гражданского населения. Мероприятия, посвящённые трагедии эвакуации Русской Белой армии, казаков и беженцев из портов Крыма в 1920 году в ходе Гражданской войны в России, проводятся в Севастополе с 1995 года.

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источник: пресс-служба Севастопольского благочиния 

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