В Севастополе состоялся молодёжный онлайн-фестиваль UNI FEST 2020

20 декабря на YouTube канале UniChannel состоялся первый в Севастополе фестиваль для продвинутой молодежи.

Более 5 тысяч зрителей стали свидетелями настоящего ток-шоу, в котором в режиме прямой трансляции выступил DJ с современными треками и дистанционно заставил каждого двигаться в такт зажигательной музыке. #UniFest смотрели в Уфе, Ялте, Севастополе, Санкт-Петербурге, Одессе, Киеве, Воронеже, Москве и в других городах. Во время фестиваля зрители YouTube канала участвовали в разнообразных конкурсах и получали памятные призы, ректор СевГУ отвечал на интригующие вопросы, рэпер ST выступил с концертом и рассказал в интервью на что потратил свои первые заработанные деньги, — отмечают авторы проекта.

Помимо этого, в рамках фестиваля #UniFest был реализован проект #Start Up Challenge — конкурс-акселератор среди молодежи. Участниками стали студенты СевГУ: Анна Лешова, Данил Агальцов, Вероника Сафонова, Екатерина Шишацкая.

В течение 30 дней под чутким руководством наставников, ребята стремились трансформировать свою идею в проект и у них получилось.

Особенно выделился во время фестиваля проект #UniStar, направленный на поиск талантов среди студентов СевГУ. За участников конкурса активно голосовали более 8 тыс. человек. Основная борьба развернулась среди пяти самых талантливых претендентов, и в прямом эфире зрители с удовольствием прослушали сольные выступления:

Ворониной Софии — Институт финансов, экономики и управления;

Самсыкиной Марии — Гуманитарно-педагогический институт;

Бабенко Екатерины — Гуманитарно-педагогический институт;

Полупан Елизаветы — Институт радиоэлектроники и информационной безопасности;

Тарасенко Руслана — Институт общественных наук и международных отношений.

За участников конкурса проголосовало более 8 тыс. человек и борьба победу шла в разрыве в несколько голосов! Победителем стала Воронина София.

Еще один проект Данила Агальцова в рамках #Start Up Challenge получил одобрение от правительства города. Главной идеей #UniClub было создание единого молодежного «Креативного кластера» в Севастополе.

Мы всячески готовы к содействию в реализации проекта. Мало того, есть реакция первого лица, реакция губернатора. Он поддерживает создание на территории региона молодежного «Креативного кластера, — поделился начальник управления по делам Молодёжи и спорта г. Севастополя Сергей Резниченко.

Первый в Севастополе фестиваль #UniFest соединил в себе развлекательную и образовательную программу, добавил формат ток-шоу, помог студентам в реализации проектов и сделал рывок в развитии современной молодёжи в городе Севастополе.

Просмотреть как это было можно на YouTube канале UniChannel https://youtu.be/8_rbtellXBw