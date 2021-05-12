В Севастополе состоятся Первые Соловьёвские чтения

14 мая Институт стран СНГ в городе Севастополе проводит Первые Соловьёвские чтения.

К обсуждению предлагаются актуальные вопросы геополитики, политической практики, гуманитарной сферы, касающиеся региона Причерноморья, истории и развития Черноморского флота, а также общественно-политической и культурной жизни Крыма и Севастополя. Чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва, — сообщили в пресс-служба Института стран СНГ в Севастополе.

Мероприятия Чтений пройдут в формате пленарных заседаний и работы секций. Место проведения: зал «Адмирал» отеля «Севастополь» (пр. Нахимова, 8), начало в 10:00, работа секций и пленарные заседания до 17:00.

В Соловьёвских чтениях принимает участие Константин Затулин – Специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, руководитель Института стран СНГ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, член Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, член Правительственной комиссии по миграционной политике.

Планируются выступления политиков, общественников, экспертов, представителей научных сообществ Москвы, Крыма и Севастополя в следующих секциях:

Роль Крыма, Севастополя и Черноморского флота в отстаивании геополитических интересов Росси в Черноморском регионе.

Н.Я. Данилевский – один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. К 200-летию со дня рождения.

СПРАВКА: Институт стран СНГ в городе Севастополе был создан 1 ноября 2005 года. До присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации 21 марта 2014 года он занимался изучением особенностей политической, экономической и социальной ситуации в восточных регионах Украины и Крыму.

Руководителем Института стран СНГ в Севастополе с момента его основания был контр-адмирал Соловьёв Владимир Евгеньевич, с 1986 по 1998 год занимавший должность начальника разведки Черноморского флота.

Владимир Соловьёв внёс значительный вклад в отстаивание интересов России в Причерноморье, эффективное применение сил флота на Юго-Западном морском направлении. Всю свою жизнь он отдал Родине, флоту и Севастополю. Награждён тремя орденами.

С ноября 2019 года директором Института стал капитан 1 ранга Сергей Горбачев — член Общественной палаты города Севастополя, председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России.

Активно сотрудничая с командованием Черноморского флота и ветеранами, Правительством Города-Героя, депутатами Законодательного Собрания, оказывая организационную, методическую помощь членам общественных объединений, гражданам, сотрудники Института стран СНГ в Севастополе акцентируют свою деятельность на дальнейшей интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле, историко-культурное пространство Российской Федерации, взаимодействуют с соотечественниками, своё прошлое, настоящее и будущее связывающими с Россией, укрепляющими основы Русского мира.