В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы задержали наркодилера «с товаром»  

Вечером, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППСП ОМВД России по Нахимовскому району задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 50 полиэтиленовых пакетиков с кристаллическим веществом белого цвета.

По заключению экспертов изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения производное N-метилэфедрон. Установлено, что задержанным является 29-летний житель Крыма. По его словам, наркотики он хранил для дальнейшего сбыта, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

По ч. 2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.