В Севастополе сотрудники Росгвардии оказали помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ

В результате своевременных и грамотных действий сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии старшего сержанта полиции Руслана Вельдяева и сержанта полиции Валентина Тихонова предотвращены возможные тяжкие последствия сердечного приступа, случившегося у 44-летнего жителя Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Во время патрулирования города экипаж получил информацию о мужчине, лежащем на дороге в бессознательном состоянии. Незамедлительно прибыв к указанному месту, сотрудники Росгвардии вызвали бригаду медиков и приступили к оказанию гражданину необходимой доврачебной помощи, благодаря которой он пришёл в сознание, — говорится в сообщении.

Прибывшие медработники установили, что у мужчины случился сердечный приступ, а помощь правоохранителей была своевременной и способствовала предотвращению тяжких последствий.