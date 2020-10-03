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В Севастополе сотрудники Росгвардии оказали помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ
Фото: Татьяна Подгорная

В Севастополе сотрудники Росгвардии оказали помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:26 03.10.2020

В результате своевременных и грамотных действий сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии старшего сержанта полиции Руслана Вельдяева и сержанта полиции Валентина Тихонова предотвращены возможные тяжкие последствия сердечного приступа, случившегося у 44-летнего жителя Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Во время патрулирования города экипаж получил информацию о мужчине, лежащем на дороге в бессознательном состоянии. Незамедлительно прибыв к указанному месту, сотрудники Росгвардии вызвали бригаду медиков и приступили к оказанию гражданину необходимой доврачебной помощи, благодаря которой он пришёл в сознание, — говорится в сообщении.

Прибывшие медработники установили, что у мужчины случился сердечный приступ, а помощь правоохранителей была своевременной и способствовала предотвращению тяжких последствий.

В Севастополе сотрудники Росгвардии оказали помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ

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