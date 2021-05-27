В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину — пытался расплатиться фальшивой купюрой

В Севастополе вечером на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из охраняемого супермаркета.

К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратился главный кассир супермаркета и пояснил, что мужчина попытался расплатиться за товар денежной купюрой номиналом 5000 рублей. Однако, по своим свойствам, данная купюра вызвала у кассира сомнения в своей подлинности. Работница супермаркета проверила сомнительную купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку. После этого кассир нажала тревожную кнопку для вызова правоохранителей, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).