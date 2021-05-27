Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину — пытался расплатиться фальшивой купюрой

crimeapress_news



В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину - пытался расплатиться фальшивой купюрой

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину — пытался расплатиться фальшивой купюрой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:34 27.05.2021

В Севастополе вечером на пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из охраняемого супермаркета.

К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратился главный кассир супермаркета и пояснил, что мужчина попытался расплатиться за товар денежной купюрой номиналом 5000 рублей. Однако, по своим свойствам, данная купюра вызвала у кассира сомнения в своей подлинности. Работница супермаркета проверила сомнительную купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку. После этого кассир нажала тревожную кнопку для вызова правоохранителей, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего жителя сопредельного государства, после этого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину - пытался расплатиться фальшивой купюрой

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.