В Севастополе совещались священники военного духовенства

В Севастополе совещание военного духовенства Севастопольского церковного округа состоялось в рамках Межрегиональных Рождественских чтений при храме архистратига Михаила.

Провел рабочую встречу с севастопольскими священниками руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Димитрий Кротков. На совещании обсудили план работы отдела военного духовенства на будущий год и вопросы окормления верующих военнослужащих Черноморского флота России штатным и не штатным духовенством, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.