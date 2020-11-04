Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе совещались священники военного духовенства

crimeapress_news

В Севастополе совещались священники военного духовенства
фото: пресс-служба Севастопольского благочиния

В Севастополе совещались священники военного духовенства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:44 04.11.2020

В Севастополе совещание военного духовенства Севастопольского церковного округа состоялось в рамках Межрегиональных Рождественских чтений при храме архистратига Михаила.

Провел рабочую встречу с севастопольскими священниками руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Димитрий Кротков. На совещании обсудили план работы отдела военного духовенства на будущий год и вопросы окормления верующих военнослужащих Черноморского флота России штатным и не штатным духовенством, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния.

 

В Севастополе совещались священники военного духовенства

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.