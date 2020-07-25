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В Севастополе «совсем берега попутали» - пытались дать взятку сотруднику ФСБ
Фото: ФБ

В Севастополе «совсем берега попутали» — пытались дать взятку сотруднику ФСБ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:17 25.07.2020

В Севастополе вступило в законную силу постановление мирового суда о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс.рублей за совершение коррупционного правонарушения.

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Геопромэкология». Установлено, что местный житель в интересах указанного юридического лица предлагал сотруднику Службы в городе Севастополе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 235 тысяч рублей за положительный ответ на обращение, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

Прокуратура в отношении ООО «Геопромэкология» возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (предложение и передача в интересах юридического лица незаконного денежного вознаграждения).

По результатам его рассмотрения мировым судьей Балаклавского судебного района г. Севастополя ООО «Геопромэкология» оштрафовано на 500 тысяч рублей. Коммерческая организация обжаловала указанное постановление в Балаклавский районный суд. Однако, согласившись с позицией прокуратуры района, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения. Постановление мирового судьи о привлечении ООО «Геопромэкология» к административной ответственности вступило в законную силу.

Но это еще не все. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере) в отношении лица, передавшего взятку, находится в производстве органа следствия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

В Севастополе «совсем берега попутали» - пытались дать взятку сотруднику ФСБ

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