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В Севастополе создадут региональный фонд развития промышленности
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе создадут региональный фонд развития промышленности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:35 10.06.2020

Решение было принято в ходе заседания Правительства. Фонд учрежден по распоряжению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о создании в каждом субъекте страны региональных фондов развития промышленности.

Создание фонда обусловлено высокой потребностью в заемных средствах под низкопроцентную ставку со стороны наших промышленных предприятий. У нас имеется сильная микрофинансовая организация, которая была нами капитализирована. Вместе с тем, в нашей микрофинансовой организации займы ограничены по законодательству суммой до 5 млн рублей, и промышленные предприятия – крупные и средние, не все могут воспользоваться данными займами. И полностью сформировавшийся спрос перекрыть. С открытием Фонда,  пропорции софинансирования распределятся таким образом, что 90% софинансируются из федерального бюджета, и 10% покрываются региональным фондом развития промышленности, что приведет к значительной капитализации фонда, – цитирует прес-служба Правительства Севастополя  директора Департамента экономического развития Дениса Профатилова.

Ранее Минпромторгом России было принято решение по софинансированию непосредственно для Севастополя, который попал в число некоторых регионов Российской Федерации по особым условиям софинансирования со стороны Государственного фонда развития промышленности Российской Федерации.

В Севастополе создадут региональный фонд развития промышленности

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