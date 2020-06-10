В Севастополе создадут региональный фонд развития промышленности

Решение было принято в ходе заседания Правительства. Фонд учрежден по распоряжению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о создании в каждом субъекте страны региональных фондов развития промышленности.

Создание фонда обусловлено высокой потребностью в заемных средствах под низкопроцентную ставку со стороны наших промышленных предприятий. У нас имеется сильная микрофинансовая организация, которая была нами капитализирована. Вместе с тем, в нашей микрофинансовой организации займы ограничены по законодательству суммой до 5 млн рублей, и промышленные предприятия – крупные и средние, не все могут воспользоваться данными займами. И полностью сформировавшийся спрос перекрыть. С открытием Фонда, пропорции софинансирования распределятся таким образом, что 90% софинансируются из федерального бюджета, и 10% покрываются региональным фондом развития промышленности, что приведет к значительной капитализации фонда, – цитирует прес-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития Дениса Профатилова.

Ранее Минпромторгом России было принято решение по софинансированию непосредственно для Севастополя, который попал в число некоторых регионов Российской Федерации по особым условиям софинансирования со стороны Государственного фонда развития промышленности Российской Федерации.