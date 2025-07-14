В Севастополе средняя заработная плата, по официальным данным, в 2025 году составит 64 800 рублей

Правительство Севастополя представило прогноз социально-экономического развития города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ разработан в двух вариантах. Базовый — описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики. Консервативный — основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий.

Прогноз развития начинается оптимистично:

В прошлом году экономика Севастополя продолжала расти. По сравнению с 2023 годом объем промышленного производства увеличился на 18,3%. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 19,0%. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 19,5%.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе социально-экономическая ситуация в Севастополе сохранится стабильной благодаря росту объемов промышленного производства, в первую очередь обрабатывающих производств, а также строительства, платных услуг населению и инвестиций.

Отрицательно повлиять на экономический рост может высокий уровень террористической опасности, чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керчинском проливе в ноябре прошлого года, а также санкционное давление. Но на горизонте 2028 года темп роста экономики стабилизируется на уровне 107,5–108,0%.

Население

Численность населения Севастополя на 1 января 2025 составила 558,3 тысяч человек, уменьшившись в связи с миграционным оттоком на 0,5% по сравнению с прошлым годом.

Ожидается, что на 1 января следующего года жителей Севастополя меньше не станет. В дальнейшем к 2027 году в условиях стабилизации международной обстановки численность населения восстановится до уровня 2024 года (561,4) и далее увеличится до 574,3 тысяч человек.

Валовой региональный продукт

Объем валового регионального продукта (показатель, отражающий общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе за определенный период времени) в 2024 году оценивается в 301,9 млрд руб. с ростом на 9,1% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году ожидается — 342,1 млрд руб. Рост на 5,3% прогнозируют за счет увеличения объемов добывающей промышленности, обрабатывающих производств, электроэнергетики, оборота торговли, роста объемов инвестиций в основной капитал.

В 2026 году ВРП по прогнозу — 382,5–385,4 млрд руб., в 2027-2028 годах — 431,3-486,3 млрд руб.

Промышленное производство

В прошлом году индекс промышленного производства в Севастополе составил 118,3% по сравнению с 2023 годом. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 28,7%, в отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – на 7,9%. В отрасли «Добыча полезных ископаемых» производство уменьшилось на 0,5%, в отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 7,5%.

Оценка индекса промышленного производства в 2025 году составила 112,1%. В прогнозируемом периоде этот показатель должен сохранить положительную динамику с ежегодным ростом: в 2026 году — на 9,8–11%, в 2027 году — на 10–11,3%, в 2028 году — на 10,1–11,7%.

Сельское хозяйство

В 2024 году произведено продукции сельского хозяйства в объеме 3,9 млрд руб., в том числе продукции растениеводства — 3,6 млрд руб., продукции животноводства — 0,3 млрд руб.

Сокращение объемов сельскохозяйственного производства относительно 2023 года было вызвано заморозками, градом, наводнением, которые отрицательно повлияли на рост и развитие растений, что привело к частичной потере урожая, а также недостаточностью сельскохозяйственных угодий, которые могли бы использоваться для развития животноводства, отсутствием кормовой базы.

В 2025 году объем сельскохозяйственного производства прогнозируется на уровне 2024 года, в связи с заморозками в весенний период. В 2026–2028 годах ожидается компенсационный рост производства на 0,1-0,6% по сравнению с предыдущими годами.

Строительство

За прошлый год объем работ в строительстве составил 81,8 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2023 году. В эксплуатацию введено 2256 зданий, в том числе 2199 жилых общей площадью 400,7 тысяч кв.м.

В рамках реализации госпрограмм в последуюшие три года — с 2025 по 2028 — ожидается ввод 132 объектов капитального строительства и 13 мероприятий по направлению «прочие нужды». В прогнозируемом периоде объемы строительства ежегодно будут увеличиваться на 4,8–11,6%.

Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в 2024 году относительно предыдущего года увеличился на 9,1%. Основными причинами роста цен оставались эскалация геополитической напряженности, колебания курса рубля, трудности с международными платежами и логистикой, а также инерция ценовых механизмов.

В прошлом году оборот розничной торговли достиг 114,4 млрд руб., что на 2% больше, чем в 2023 году. В 2026–2028 годах также будет наблюдаться рост оборота розничной торговли с индексом 101,4-102,0%.

Инфляция в текущем году ожидается 9,3%, в 2026 году — 5,4%. В 2027-2028 годах она выйдет на запланированные 4%.

Внешнеэкономическая деятельность

В прошлом году более 40 участников внешнеэкономической деятельности экспортировали товаров на 1,8 млн долл. США или 144 млн рублей. Импорт увеличился в 2,9 раза за счет увеличения поставок в страны СНГ.

В 2025–2028 годах экспорт товаров сложится в объемах 2–3,2 млн долл. США или 160-256 млн руб. Объемы импорта товаров составят 3,4-4,5 млн долл. США или 272-360 млн руб.

Инвестиции

В январе-декабре прошлого года организациями и предприятиями использовано 100,9 млрд руб. инвестиций в основной капитал.

Одним из инструментов по привлечению инвестиций является деятельность свободной экономической зоны (СЭЗ). Привлечению инвестиций в Севастополь способствует и реализация инвестиционных проектов:

— «Развитие Балаклавы», срок реализации — 2016–2030 годы, общий объем инвестиций – 51,8 млрд руб.;

— «Музейный и театрально-образовательный комплекс», срок реализации –—2018–2025 годы, общий объем инвестиций — 70 млрд руб.;

— «Терруар Севастополь», срок реализации — 2018–2030 годы, с 2021 года бюджет проекта составляет 7,0 млрд руб.;

— «Создание ИT-технопарка», срок реализации — 2021–2030 годы, общий объем внебюджетных инвестиций – 3,3 млрд руб.;

— Создание рыбопромышленного кластера», срок реализации — 2020–2030 годы, общий объем инвестиций – 1,5 млрд руб.;

— «Создание туристического кластера на Северной стороне», срок реализации — 2021–2028 годы, планируемый объем инвестиций — 20 млрд руб.;

— «Создание индустриального парка», сметная стоимость — 1,3 млрд руб., внебюджетные инвестиции — 6,0 млрд руб.

С учетом реализации инвестиционных проектов, инвестиционных программ предприятий и участников СЭЗ доля внебюджетных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал будет увеличиваться.

Уровень жизни населения

В текущем году рост реальных доходов населения составит 2,1%. Основной вклад внесут заработная плата работников организаций, доходы от предпринимательской деятельности, доходы по банковским вкладам, а также меры соцподдержки. В 2026–2028 годах денежные доходы населения вырастут еще на 2,3–4,1%.

Величина прожиточного минимума в прошлом году составляла 15 762 руб. в месяц (8,6% к 2023 году). На 2025 год — установлена в размере 18 088 руб. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в прошлом году составила 8,4%. В 2026 планируется что прожиточный минимум будет 19 571 руб., в 2027 — 20 354 руб., в 2028 — 21 168 руб.

Труд и занятость

В 2023 году трудовые ресурсы (это вся часть населения, которая обладает способностью к труду, включая как занятых, так и тех, кто потенциально может работать) Севастополя насчитывали 354,5 тыс. человек. За прошлый год численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 299,1 тысяч человек (рабочая сила — часть трудовых ресурсов, которая активно участвует в трудовой деятельности (занятые) или ищет работу (безработные).

До 2028 года рабочая сила увеличится и достигнет 314,4 тысяч человек.

В среднем доля иностранных работников в общей численности занятого населения составляет 1,8%. В 2026-2028 годах она составит не более 5,2 тысяч человек.

Среднемесячная заработная плата увеличилась с 47 638 руб. в 2023 году до 56 942 руб. в 2024-м. В 2025 году благодаря росту экономики и мерам господдержки предпринимательства заработная плата составит 64 800 руб. В 2026 году ожидается рост еще на 5,4%; в 2027 году — на 7,1-7,3%; в 2028 году — на 9,5–10,0%.

источник: пресс-служба «Севастопольская газета»