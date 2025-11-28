Бюджет Севастополя на 2026 год приняли с расходами на 10% выше, чем в прошлом году

Расходы бюджета Севастополя 2026 года, который в четверг принят депутатами Законодательного собрания Севастополя, на более чем 10% превышают те, с которыми был принят финансовый документ на 2025 год, следует из данных губернатора Михаила Развожаева.

Закон о бюджете Севастополя на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов принят во втором чтении. С учетом поправок основные параметры бюджета-2026 таковы: доходы — 78,4 млрд рублей, расходы — 82,3 млрд рублей, дефицит бюджета составит 3,9 млрд рублей; как я уже говорил, он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года, — написал он в своем Telegram-канале.

Бюджет Севастополя на 2025 год приняли с доходами на уровне 69,7 млрд, расходы в объеме 74,4 млрд рублей. Однако, постепенно показатели выросли за счет корректировок: согласно принятым 18 ноября поправкам, доходы по итогам года ожидаются в размере 84,58 млрд рублей, расходы — 89,19 млрд, дефицит — 4,6 млрд. При этом бюджет Севастополя на 2026 год в первом чтении был принят с доходами 77,5 млрд рублей, расходами — 81,4 млрд рублей, дефицитом 3,9 млрд.

Пожалуй, впервые мы так синхронизировались с принятием федерального бюджета. Фактически, как только он был принят, у нас уже были подготовлены все поправки, и мы успели принять бюджет до 1 декабря — это позволит весь следующий месяц плодотворно работать над реализацией задач следующего года. <…> Сейчас все наши органы получат финансирование по всем программам и смогут начать заключение контрактов. Это гарантия того, что в следующем году мы точно будем иметь все возможности выполнить все поставленные задачи своевременно: будет вовремя проведено контрактование, подрядчики оперативно выйдут на объекты, — добавил Развожаев.

Он отметил социальную ориентированность бюджета, а также то, что в статье расходов значительное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей.

источник: ТАСС

