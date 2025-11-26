Собственные доходы бюджета Севастополя вырастут на 18%

Собственные доходы Севастополя в 2026 году прогнозируются на 18% выше, чем в текущем — более 45 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном департаменте финансов.

Президент РФ Владимир Путин в начале этого года отмечал, что за 11 лет в составе России Севастополь нарастил собственные доходы в 4,5 раза. Ранее власти Севастополя неоднократно отмечали, что в городе работают над ростом собственных доходов бюджета, так как сейчас регион является дотационным.

Доля собственных доходов бюджета города Севастополя на 2026 год прогнозируется в размере 58,3%, в 2025 году первоначально составляла 49%, по уточненному плану — 46,3%. Изменения связаны с дополнительным предоставлением городу Севастополю межбюджетных трансфертов и увеличением плана по налоговым и неналоговым доходам. Собственные доходы в 2026 году прогнозируются на уровне 45,1 млрд рублей. <…> Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города Севастополя в 2026 году планируется на уровне 118% к плановым значениям 2025 года, — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Поясняется, что собственные доходы складываются, в основном, из налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налогов на совокупный доход и акцизов. И ожидаемый в 2026 году рост связан именно с увеличением доходной базы.

Ранее Заксобрание Севастополя приняло в первом чтении закон о бюджете города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы бюджета на 2026 год планируются в размере 77,5 млрд рублей, расходы — 81,4 млрд, дефицит — 3,9 млрд.

О бюджете Севастополя 2025 года

Бюджет Севастополя на 2025 год приняли в первом чтении с доходами на уровне 65,8 млрд рублей, расходы — 70,5 млрд рублей. Объем дефицита бюджета таким образом составлял 4,7 млрд рублей. В итоге доходы были утверждены на уровне 69,7 млрд, расходы в объеме 74,4 млрд рублей. Согласно принятым 18 ноября поправкам, доходы по итогам года ожидаются в размере 84,58 млрд рублей, расходы — 89,19 млрд, дефицит — 4,6 млрд.

