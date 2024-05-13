В Севастополе стартовал марафон «Как ковалась Победа» длиною в 2400 км

Сегодня в Севастополе стартовал спортивно-патриотический забег «Как ковалась Победа!», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Захватывающий марафон пробежит амбассадор движения «Здоровое Отечество», спортсмен и историк Станислав Логинов через тропы, где разворачивалась Великая Отечественная война. Завершится марафон в Санкт-Петербурге.

Очень здорово, что идея Станислава сегодня начала свою реализацию. На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия мы вместе с ребятами из наших спортивных школ встретили марафонца и присоединились к зарядке с чемпионом. Надеюсь, участники зарядили друг друга энергией и, соответственно, кусочек Севастополя побежит в Город-Герой Ленинград с большим приветом и теплом от нас. Мы верим точно, что всё получится. Очень рады, что стартовал проект у нас в Городе-Герое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Впереди 30 дней бега, 8 городов-героев, 22 города воинской славы, встречи с жителями регионов, в ходе которых Станислав Логинов расскажет молодёжи о подвигах героев, битвах и сражениях.

С данным проектом мы запускаем историко-патриотическое направление движения «Здоровое Отечество». Мы планируем привлечь внимание детей и подростков к истории страны, в удобном и современном формате рассказывать про неё и воспитывать патриотов своей страны, которые должны знать историю России, её городов, героев военного времени и тех, кто подарил нам мир, — отмечает руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Ежедневно Станислав Логинов будет пробегать порядка 80 километров. Планируется установить рекорд по самому протяжённому индивидуальному марафону по городам — участникам Великой Отечественной войны. Напомним, что прошлым рекордом Станислава стал марафон длиною в 2 100 километров.

Моя миссия — рассказать всем про те тропы, где наши бойцы защищали Отечество — нашу Родину. И в интересном формате для молодёжи вести социальные сети, чтобы к нам присоединилось как можно больше патриотов, — рассказывает сам Станислав.

В Севастополе проект стартовал с возложения цветов у мемориального комплекса «Сапун-гора», откуда с целью поддержки проекта участники пробежали по семи памятным местам, где пошли торжественные митинги, завершающей точкой стала аллея защитников 35-й батареи. Также Станислав Логинов встретился с представителями Правительства, общественниками, североходцами «Бодрый шаг», активистами «Движения Первых», провёл пресс-конференцию, где рассказал об идее зарождения проекта, его важности во время того, как историю России пытаются переписать. Как отметил Логинов, именно сейчас каждый россиянин должен активно сохранять самое ценное, что есть у российского народа, — память и богатую историю.

Жители Севастополя узнали и про общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», которое выступило с поддержкой проекта «Как ковалась Победа». Сегодня движение имеет представительства в регионах, где проведено свыше 150 мероприятий, участниками которых стали 750 тысяч человек, прошло 13 забегов, 50 бесплатных тренировок для начинающих спортсменов, 130 тонн гуманитарной помощи доставлено в новые регионы России, открыто 5 спортивных площадок и спорткомплекс в Мариуполе. Сейчас «Здоровое Отечество» реализует самый масштабный проект «Марафон зарядок», который уже охватил 10 регионов России. На главной сцене международной выставки «Россия» именитые чемпионы проводят массовую зарядку, где рассказывают о своих комплексах упражнений, которые помогают победить. На самой первой зарядке олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный установил рекорд — 5 773 человека одновременно повторяли за ним.