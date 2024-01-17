В Севастополе стартовал набор волонтёров для проведения голосования за объекты благоустройства

Ежегодно в каждом регионе России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» проводится голосование за общественные пространства, которые необходимо благоустроить. Национальный проект инициирован Президентом Владимиром Путиным и стартовал в 2019 году.

В период голосования за объекты благоустройства принять в нём участие жителям помогают добровольцы. О начале набора волонтёров для голосования в этом году на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» объявил Артём Метелев, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Ассоциации волонтёрских центров и платформы ДОБРО.РФ.

Волонтёры помогают в организации процесса, привлекают жителей к тому, чтобы выбрать, какие именно объекты необходимо улучшить, изменить, предлагают голосовать. Затем волонтёры сопровождают этот процесс, контролируют качество реализации задуманного. Те, кому интересна тема урбанистики, городской среды, идут дальше, формируются команды городских специалистов, проводятся общественные мероприятия, дискуссии, общество работает вместе с властью, чтобы эти объекты продолжали существовать. В прошлом году в проекте приняли участие почти 100 000 добровольцев. Уверен, что и в этом году большое количество людей, которые хотят, чтобы их посёлок, город стал лучше, проявят гражданскую инициативу и запишутся в волонтёры, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Артёма Метелева.

Стать волонтёром может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2024». Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Наши волонтёры всегда проявляли активную гражданскую позицию. Ребята любят наш город, поэтому я уверена, что в этом году волонтёрский корпус объединит добровольцев различных направлений, активистов молодёжной политики, и благодаря гражданской инициативе наш город станет ещё лучше, — говорит начальник управления молодёжи Севастополя Марина Слонченко.

По итогам голосования прошлого года в Севастополе в 2024-м благоустроят 10 общественных пространств.

Узнайте больше: В Севастополе полиция проводит дознание по уголовному делу о покушении на кражу из супермаркета Кроме того, в ходе церемонии награждения победителей первой премии «Служение», прошедшей на полях форума «Малая родина – сила России» Президент Владимир Путин отметил, что принято решение о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. источник: пресс-служба Правительства Севастополя