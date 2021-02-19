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В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:11 19.02.2021

18 февраля в Севастополе, на ринге спортивной школы № 7 стартовал традиционный турнир по боксу, посвящённый Дню Защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов в возрасте 10-13 лет из Севастополя, Ялты, Алушты, Красноперекопска, Бахчисарая, посёлков Кольчугино и Первомайское, из Сакского района.

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

Директор спортивной школы №7, мастер спорта, участник Чемпионата Мира по боксу Сергей Родюков поздравил собравшихся с наступающим праздником и пожелал честных поединков.

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

В качестве почетного гостя посетил турнир первый вице-президент Федерации бокса Севастополя, лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков. Он отметил отличную организацию соревнований.

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

Особо хотелось бы отметить и поблагодарить коллектив 7-й спортивной школы, настолько приятная и домашняя обстановка царила в зале! Сергей Родюков, Олег и Денис Тюрины, Андрей Закарьян. Вы — хороший, профессиональный, сплоченный коллектив! Вместе мы Сила! — сказал Дмитрий Голиков.

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

Турнир продолжается. 21 февраля будут определены победители в каждой весовой категории.

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

Фото: Федерация бокса Севастополя.

В Севастополе стартовал традиционный детский турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества

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