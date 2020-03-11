В Севастополе стартовал тур фестиваля-конкурса «Мы – наследники Победы»

В Севастополе фестиваль «Мы — наследники Победы» проводится в пятый раз. Участники — ученики школ и средних учебных заведений. По словам организаторов, ежегодно задается новая тема для творческой реализации конкурса. В этом году тема фестиваля: «Эстафета времени».

Фестиваль в первую очередь возвращает участников к героическим страницам нашей истории, к героям, показавшим пример самоотверженности и доблести в суровый час для нашей Родины. Иногда это хореография, иногда это гимнастические упражнения, но зачастую это литературно-музыкальные композиции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления культуры Севастополя Николая Краснолицкого.

По словам организаторов конкурса, идея фестиваля возникла шесть лет назад. Согласно регламента конкурса, на сцене одновременно могут находится не более 10 участников, выступления длятся не более 5 минут.

Мы хотим, чтобы дети, которые сидят в зале, и смотрят номера своих коллег, узнали что-то новое о героическом периоде нашей Родины. Критерием является достоверность информации, и главное, — чувства и эмоции, которые вызывает номер у зрителя. Мы хотим, чтобы эта информация была полная, чтобы это были не просто танец или песня, а чтобы это была в первую очередь история, – сообщила председатель организационного Комитета конкурса «Мы — наследники Победы» Елена Аксенова.

Победители фестиваля-конкурса будут определены комиссией, в состав которой вошли представители Симферополя и Севастополя. Финал конкурса состоится накануне празднования Дня Великой Победы – 7 мая в Симферополе.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя