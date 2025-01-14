В Севастополе стартовала декларационная кампания

С наступлением нового календарного года стартовала ежегодная декларационная кампания, которая продлится до 30 апреля.

В этом, 2025 году, предоставить декларацию необходимо о доходах, полученных за 2024 год.

Чаще всего налог с заработной платы удерживает работодатель и с тонкостями заполнения декларации по форме 3-НДФЛ большинству людей разбираться не приходится.

Однако, в некоторых случаях, гражданину необходимо самостоятельно предоставить налоговую декларацию, если:

в 2024 году осуществляли продажу недвижимого имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения;

получали дорогие подарки не от близких родственников;

получали выигрыш на сумму менее 15 000 рублей (в случае если сумма превышает эту сумму налог удерживает налоговый агент);

сдавали недвижимое имущество в аренду;

получали доход от зарубежных источников;

Кроме того, предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

С 2025 года действует форма, утвержденная приказом ФНС России от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@.

Заполнить декларацию проще всего онлайн в личном кабинете налогоплательщика . При использовании данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике, сведения о полученных им доходах и суммах уплаченного НДФЛ. Программа имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации. Предусмотрена возможность отследить статус приема и этапы камеральной проверки декларации.

По всем интересующим физических лиц вопросам можно обращаться лично по адресам обособленных подразделений Управления в г. Севастополе: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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