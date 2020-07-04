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В Севастополе стартовала кампания по ЕГЭ. Всё хорошо, но не хватает кондиционеров
иллюстрация: versiya.info

В Севастополе стартовала кампания по ЕГЭ. Всё хорошо, но не хватает кондиционеров

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:24 04.07.2020

В Севастополе родители, дети которых сдают ЕГЭ,  жалуются на жару в экзаменационных классах. По словам директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой, сотрудники сферы образования пытались создать комфортные условия для учеников, в частности, окна экзаменационных классов были заклеены белыми листами, чтобы солнце не так активно нагревало помещения.

Ранее мы спрашивали, можно ли использовать кондиционеры. Но нам ответили, что в учебных заведения запрещено их использовать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Богомолову.

Как пояснил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, кондиционеры без современных систем очистки и фильтрации могут быть источниками распространения инфекции.

Можно поставить в классы новые напольные кондиционеры — условия работы у ребятишек будут другие. Ставлю задачу – разберитесь с этим досконально. Возможно, в этом есть какое-то глубокое обоснование, а, возможно, это надуманно, — поручил профильным чиновникам врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе стартовала кампания по ЕГЭ. Всё хорошо, но не хватает кондиционеров

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