В Севастополе стартовала Международная акция «Георгиевская ленточка»

В преддверии Дня Победы в Севастополе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Акция – это дань памяти, а сама ленточка – это знак Победы, правды, которую мы пронесли через долгие годы, чтобы сохранить свою историю, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальник управления по делам молодёжи Марина Слонченко.

В Севастополе, как и по всей стране, стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». С 24 апреля по 9 мая добровольцы будут раздавать чёрно-оранжевые символы памяти во всех районах города. Мероприятие организовано управлением по делам молодёжи совместно с региональным отделением «Волонтёров Победы».

На мероприятии присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, председатель постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Щербакова, председатель севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» Михаил Анохин, председатель севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Александра Никулина.

Георгиевская ленточка – символ гордости нашей великой страны. Город Севастополь – это южная столица России, которая славилась во все времена подвигами своих героев и великим прошлым. Ребята, я горжусь вами, спасибо за ваш труд, – обратился к участникам акции ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха.

В этом году планируется раздать порядка 90 000 ленточек жителям всех районов Севастополя. Сегодня волонтёры вручали ленточки на Приморском бульваре, площадях Лазарева и Нахимова, на набережной Корнилова.

Чёрно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали настоящим символом воинской славы и доблести советского народа. Впервые акция прошла в Москве в 2005 году, в Севастополе акцию «Георгиевская ленточка» провели первый раз в 2007-м.

Места раздачи Георгиевских лент собраны по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя