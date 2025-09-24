В Севастополе стартовала «Монетная неделя»

С 22 сентября по 4 октября 2025 года по всей стране проводится акция «Монетная неделя». Севастопольцы также могут обменять скопившуюся мелочь на купюры в отделениях банков или зачислить сумму на свой счет.

Во время «Монетной недели» банки не будут взимать комиссию за сортировку металлических денег. Обычно она может достигать 3% от суммы. Лучше предварительно рассортировать мелочь по номиналу. Это ускорит процесс обмена.

Предыдущая «Монетная неделя», проходившая в апреле, позволила жителям Севастополя обменять более 230 тыс. монет на сумму около 1,1 млн рублей.

Металлические деньги часто оседают в кошельках и копилках, а «Монетная неделя» помогает вернуть их в экономический оборот. Кроме того, снижается необходимость в дорогостоящей чеканке новых монет, — подчеркнул и.о. руководителя Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко.

Узнать адреса пунктов приема мелочи в Севастополе, а также ознакомиться с правилами и условиями акции, можно на сайте монетнаянеделя.рф .

источник: пресс-служба Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России

голоса Оцените материал

Просмотры: 11