Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе стартовала «Монетная неделя»
Новости Республики
В Севастополе стартовала "Монетная неделя"
источник фото: пресс-служба Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России

В Севастополе стартовала «Монетная неделя»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 24.09.2025

С 22 сентября по 4 октября 2025 года по всей стране проводится акция «Монетная неделя». Севастопольцы также могут обменять скопившуюся мелочь на купюры в отделениях банков или зачислить сумму на свой счет.

Во время «Монетной недели» банки не будут взимать комиссию за сортировку металлических денег. Обычно она может достигать 3% от суммы. Лучше предварительно рассортировать мелочь по номиналу. Это ускорит процесс обмена.

Предыдущая «Монетная неделя», проходившая в апреле, позволила жителям Севастополя обменять более 230 тыс. монет на сумму около 1,1 млн рублей.

Металлические деньги часто оседают в кошельках и копилках, а «Монетная неделя» помогает вернуть их в экономический оборот. Кроме того, снижается необходимость в дорогостоящей чеканке новых монет, — подчеркнул и.о. руководителя Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко.

Узнать адреса пунктов приема мелочи в Севастополе, а также ознакомиться с правилами и условиями акции, можно на сайте монетнаянеделя.рф.

Узнайте больше:  Геодезисты на передовой. Как проходит обследование пунктов ГГС - почему это важно?

источник: пресс-служба Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x