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В Севастополе стартует международная акция "Сад Памяти"

В Севастополе стартует международная акция «Сад Памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:42 16.03.2021

18 марта Севастополь традиционно даст старт международной акции «Сад Памяти».

Центральным мероприятием станет высадка в парке Победы миндального сада, в память о народном артисте СССР Василии Лановом. Именно он был амбассадором акции и закладывал первый «Сад памяти» в Севастополе в прошлом году. Еще один сад в память о севастопольцах, участниках обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны будет заложен у центральной аллеи  мемориального комплекса «Сапун-гора», — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции. Начало мероприятия на мемориальном комплексе «Сапун-гора» в 10:00, в Парке Победы в 12:00.

Всего в  памятных местах города будет высажено около 500 деревьев.

Напомним, Международная акция «Сад памяти» стартовала в год 75-летия Великой Победы.

По всей стране было высажено более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Севастополе стартует международная акция "Сад Памяти"

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