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В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу

В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:45 06.10.2020

В Севастополе новую ветеринарную лечебницу возводят на ул. Могилевская, 16. На данный момент на объекте проводится прокладка внутренних систем водоотведения, прокладка внутренних систем теплоснабжения, устройство кровли, стяжек полов, устройство внутренних перегородок и систем вентиляции. Готовность объекта составляет порядка 75%.

На сегодняшний день в Севастополе работает всего одна государственная ветеринарная лечебница на улице Бутырской. В связи с этим мы в городе строим дополнительные ветлечебницы. Сегодня мы находимся на объекте на улице Могилевской – срок окончания строительных работ здесь конец года. Основным функционалом лечебницы будут как профилактические мероприятия, так и амбулаторные. Лечебница будет оснащена современным оборудованием: рентгеном, УЗИ и всем, что необходимо для проведения операций. Оснащение будет произведено в полном объеме. Кроме того, в Севастополе ведется строительство еще одного корпуса к уже существующей лечебнице на улице Бутырской, завершается проектирование объекта, — цитирует пресс-службе Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу

В лечебнице будут оказываться клинические, лечебно-профилактические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, санитарно-гигиенические услуги для мелких домашних животных.

Максимальная мощность объекта – до 70 посещений в смену и в день.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу

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