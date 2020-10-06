В Севастополе строят новую ветеринарную лечебницу

В Севастополе новую ветеринарную лечебницу возводят на ул. Могилевская, 16. На данный момент на объекте проводится прокладка внутренних систем водоотведения, прокладка внутренних систем теплоснабжения, устройство кровли, стяжек полов, устройство внутренних перегородок и систем вентиляции. Готовность объекта составляет порядка 75%.

На сегодняшний день в Севастополе работает всего одна государственная ветеринарная лечебница на улице Бутырской. В связи с этим мы в городе строим дополнительные ветлечебницы. Сегодня мы находимся на объекте на улице Могилевской – срок окончания строительных работ здесь конец года. Основным функционалом лечебницы будут как профилактические мероприятия, так и амбулаторные. Лечебница будет оснащена современным оборудованием: рентгеном, УЗИ и всем, что необходимо для проведения операций. Оснащение будет произведено в полном объеме. Кроме того, в Севастополе ведется строительство еще одного корпуса к уже существующей лечебнице на улице Бутырской, завершается проектирование объекта, — цитирует пресс-службе Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.