В Севастополе свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 5%

За прошедшую неделю в Севастополе увеличилось количество пациентов с COVID-19 — здесь.

За неделю у нас заболели 1334 человека, что на 10% больше показателя предыдущей недели. Соответственно, выросли все наблюдаемые коэффициенты: темп прироста суточный – на 21% и составил 0,76, темп прироста средненедельный – на 20% и составил 0,68. Коэффициент распространения остался такой же, как и неделей ранее, – 1,14, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

В связи с ростом заболеваемости губернатор Михаил Развожаев поручил перенести все массовые мероприятия до улучшения эпидемиологической обстановки.

Коллеги, по всем отраслевым направлениям на ближайший период, как минимум до декабря, не планировать никаких мероприятий даже в ограниченном количестве – никаких форумов, конференций, съездов. Все переносим на более благоприятный период. Ситуация крайне напряженная, — заявил губернатор.

На 31% увеличилось число пациентов на амбулаторном лечении – 1888 человек. Также значительно увеличилась доля госпитализированных старше 65 лет – на сегодняшний день в стационарах 486 человек, что на 105 больше показателя предыдущей недели. Свободный коечный фонд составляет 5% – это 52 койки из 995 развернутых.

В госпиталях в основном находятся люди, которые не прошли вакцинацию, о чем неоднократно говорилось. Из всех пациентов в стационаре максимум 2% вакцинированы, и у них не наблюдается тяжелое течение болезни, — говорит Александр Кулагин.

В связи с увеличением госпитализации за прошедшую неделю в Севастополе будут развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, отмечает директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Рассматриваем возможность запуска второго корпуса 9-й больницы на ЮБК, который мы использовали в прошлую волну. 14 октября оттуда выезжают отдыхающие – это позволит развернуть порядка 70 коек. Также будет рассмотрена возможность развернуть 105 коек на Северной стороне в пансионате «Лазурь», — отмечает руководитель ведомства.

Губернатор Михаил Развожаев поручил проработать вопросы развертывания дополнительных коек с руководством медицинских учреждений, так как тенденция роста заболеваемости сохранится еще в течение нескольких недель.

Сегодня проведем оперативный штаб по коронавирусу, будем принимать дополнительные ограничительные меры. Система здравоохранения уже работает на пределе, все возможные ресурсы задействованы. Будем снижать возможность распространения административными мерами. Вакцинация стоит на месте, ситуация ухудшается, других вариантов нет», — отметил глава города.

В Севастополе на утро 11 октября сделали прививку от коронавируса 143 998 человек. Второй этап вакцинации прошли 134 717 жителей региона, 5600 человек прошли ревакцинацию. Также продолжается прививочная кампания против гриппа: привито 34 тысячи взрослого населения и 17,7 тысяч – детей.

Напомним, в городе развернуто 26 пунктов вакцинации. Прививку от гриппа и коронавируса в Севастополе можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, а также в мобильных пунктах — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».