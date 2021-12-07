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В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 19:45 07.12.2021

В Севастополе, в ходе контрольных мероприятий таможенники и специалисты Роспотребнадзора обнаружили в одном из магазинов города продукцию легкой промышленности без маркировки. Всего изъято 1 870 пар обуви и 237 флаконов туалетной воды.

В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

Обувные товары и туалетная вода арестованы Роспотребнадзором в рамках возбужденного дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

Система маркировки направлена на защиту интересов субъектов предпринимательства и потребителей в части повышения качества товаров, защиты рынка от нечестной конкуренции, выведения продавцов из теневой экономики, уменьшения объема контрафактной продукции с дальнейшей перспективой окончательного устранения проблемы контрафакта, – рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Севастопольской таможни Галина Соничева.

В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

По ее информации, с начала года, в целях выявления немаркированной продукции, в Севастополе проведено 7 совместных мероприятий, в результате которых арестовано 8 561 единиц продукции.

В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

Фото: пресс-служба Севастопольской таможни.

В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

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