В Севастополе таможенники обнаружили две с лишним тысячи товаров без маркировки

В Севастополе, в ходе контрольных мероприятий таможенники и специалисты Роспотребнадзора обнаружили в одном из магазинов города продукцию легкой промышленности без маркировки. Всего изъято 1 870 пар обуви и 237 флаконов туалетной воды.

Обувные товары и туалетная вода арестованы Роспотребнадзором в рамках возбужденного дела об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

Система маркировки направлена на защиту интересов субъектов предпринимательства и потребителей в части повышения качества товаров, защиты рынка от нечестной конкуренции, выведения продавцов из теневой экономики, уменьшения объема контрафактной продукции с дальнейшей перспективой окончательного устранения проблемы контрафакта, – рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Севастопольской таможни Галина Соничева.

По ее информации, с начала года, в целях выявления немаркированной продукции, в Севастополе проведено 7 совместных мероприятий, в результате которых арестовано 8 561 единиц продукции.

Фото: пресс-служба Севастопольской таможни.