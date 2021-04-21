В Севастополе тестируют систему дистанционного голосования

С работой системы дистанционного голосования севастопольцы смогут ознакомиться с 12 по 14 мая. Для того, чтобы протестировать систему, необходимо до 7 мая оформить заявление в личном кабинете Госуслуг в разделе «Дистанционное электронное голосование».

В тренировке могут принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). В 2021 году в единый день голосования в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва; дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу №6, а также в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя пройдут выборы депутатов представительных органов 8 внутригородских муниципальных образований, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.