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В Севастополе тестируют систему дистанционного голосования

В Севастополе тестируют систему дистанционного голосования

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 22:05 21.04.2021

С работой системы дистанционного голосования севастопольцы смогут ознакомиться с 12 по 14 мая. Для того, чтобы протестировать систему, необходимо до 7 мая оформить заявление в личном кабинете Госуслуг в разделе «Дистанционное электронное голосование».

В тренировке могут принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). В 2021 году в единый день голосования в Севастополе пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;  дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу №6, а также в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя пройдут выборы депутатов представительных органов 8 внутригородских муниципальных образований, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Подробности по телефону 8 (692)54-57-11 и на сайте www.sevastopol.izbirkom.ru

В Севастополе тестируют систему дистанционного голосования

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